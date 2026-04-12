お笑いタレント・有吉弘行（51）が12日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、フジテレビ「有吉くんの正直さんぽ」で訪れて驚いた地域について語る場面があった。この日アシスタントを務めた、お笑いコンビ「ロックス」千葉康介の出身地である南千住にロケで行ったという有吉。「『あしたのジョー』のモデルになった泪橋が近所にあるんだよね。あと吉原が近いから“精力をつけて挑みに行