【ワシントン共同】トランプ米大統領は交流サイト（SNS）で、イランに通航料を支払いホルムズ海峡の国際海域を通航する全ての船舶を追跡、制止するよう米海軍に指示したと明らかにした。イランの影響力を封じる狙いとみられる。