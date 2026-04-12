第14回国際女子相撲選抜堺大会が12日、大阪府堺市の大浜公園相撲場で行われた。タイ、台湾、オーストラリアからの参加を含め、110人が熱戦を繰り広げた。32チームが参加した団体戦（3人制）は、決勝で鳥取城北Aチームを金沢学院Bチームが2―1で下して優勝。7つの階級に分かれて行われた個人戦では、65キロ未満級で出場した山中未久（32＝京都・クレオテック）が決勝で奥富夕夏（27＝日本通運）を右からの下手投げで破り、23年以