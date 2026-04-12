◆米大リーグドジャース６―３レンジャーズ（１１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日）、本拠地・レンジャーズ戦に「１番・ＤＨ」でフル出場。今季初の先頭打者本塁打となる４号同点ソロを放つなど、２安打の活躍で逆転勝ちに貢献した。初回先頭打者弾で先制を許すも、直後にお返しの先頭打者弾を見舞って打線に火をつけた。４戦ぶりの一発は