「ＤｅＮＡ−広島」（１２日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・勝又温史外野手（２５）が１点を追う七回２死二塁、左翼線ギリギリにしぶとく落とす同点の適時二塁打。これがプロ初打点となった。２０１８年度ドラフト４位で日大鶴ケ丘（東京）から投手として入団するも、２１年オフに戦力外通告を受け育成契約。野手に転向し、２３年オフに再び支配下に復帰した苦労人だ。相川亮二監督（４９）は試合後、会見場に現れるや、自ら