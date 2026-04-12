爽やかなレモンスイーツが恋しくなる季節に♡銀座コージーコーナーから、瀬戸内レモンをたっぷり使った焼菓子アソート「瀬戸内レモダン」が今年も登場します。懐かしさと新しさを感じる味わいで、毎年人気のシリーズ。おやつにも手土産にもぴったりな、初夏のご褒美スイーツをチェックしてみてください♪ 3種のレモンスイーツ♡ 「瀬戸内レモダン」は、瀬