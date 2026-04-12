成田空港の国際線出発ロビーに隣接する第１旅客ターミナル５階のフロアが約１年間の改修工事を終え、「ＳＨＩＫＩＳＡＩＧＡＲＤＥＮ」として９日に再オープンした。日本の美しい四季を体感できる空間として生まれ変わったほか、足湯につかりながら航空機の離着陸を楽しめるなど、空港に行きたい気持ちを後押ししそうだ。これから海外に出発する国内外の旅行客がくつろげる空間に仕上げるため、約２５億円をかけて展望デッキ