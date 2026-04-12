占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年4月13日〜4月19日の運勢を西洋占星術で占います。おひつじ座で、太陽、金星、火星、土星、海王星が運行中。ここに水星と月が加わります。これにより世界全体が、おひつじ座のニュアンスを帯びていきます。つまり、創始のパワー、自我と自己主張、そして、好戦性を宿すのです。かなりきわどいところですが、ポジティブな方向に進む可能性が高め。善意と良心で動きま