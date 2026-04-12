福岡県警若松署は12日、北九州市若松区本町3丁目9番付近の道路上で11日午前6時30分ごろ、徒歩通行中の女性が見知らぬ男からいやらしい画像を見せられる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は40から50代、灰色軽自動車に乗車。