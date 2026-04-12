佐賀県有田町長選は12日投開票され、無所属新人で元町財政課長の鷲尾佳英氏（60）が、3選を目指した無所属現職の松尾佳昭氏（52）と、いずれも無所属新人で、学習塾経営の本土源太郎氏（51）と理容業の栗原繁氏（74）を破り、初当選を果たした。鷲尾氏は役場職員としての経験から、「少子高齢化や産業の担い手不足などの課題解決」と訴え、支持を広げた。松尾氏は出張中のセクハラ行為が昨年12月に明らかになって町政に混乱を