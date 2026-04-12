12日、父アルベルト・フジモリ氏の像の横に座るケイコ・フジモリ氏（左端）＝ペルーの首都リマ郊外（共同）【リマ共同】ペルーで12日、大統領選の投票が始まった。事前の世論調査では故アルベルト・フジモリ元大統領の長女で、4度目の挑戦となる右派政党フエルサ・ポプラル党首のケイコ・フジモリ氏（50）が一歩リードしている。父に続き、日系人として大統領の座を射止めることができるか注目される。候補者は35人に上り、支