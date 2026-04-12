SPEEDの島袋寛子（42）が12日、自身のインスタグラムを更新し、同学年の人気女優とのショットを公開した。「まりかちゃん先日のLiveに来てくれました」と女優の松本まりかと顔を寄せ合う2ショットを投稿。松本が主演した今年1〜3月放送のテレビ東京の連続ドラマ「元科捜研の主婦」で共演し、「こうして仲良くなれて私はとても嬉しいです」とつづった。ともに1984年生まれの同い年。「可愛くて柔らかなんだけど芯が強くてか