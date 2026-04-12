任期満了に伴う出水市長選挙は、12日、開票が行われ、▼現職の椎木伸一さんが、3期目の当選を果たしました。 任期満了に伴う出水市長選挙は、開票の結果、 ▼現職の椎木伸一氏（66） 1万5346票 ▼新人の田上真由美氏（62） 8665票 椎木さんが3回目の当選を果たしました。 椎木さんは2期8年の実績を強調し、市政の継続を訴えてきました。 投票率は、59．11パーセントで4年前の前回を1．94ポイント上回りました。