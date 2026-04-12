日曜劇場『GIFT』（TBS系）第1話が4月12日に放送された。 参考：日曜劇場の“新たな名作”誕生の予感堤真一が『GIFT』にもたらす圧倒的な引力と説得力 人生どん底である。いきなり個人的な話で恐縮だが、筆者にとって、これまでの人生で今が一番しんどい。生きることに対して無意味さを感じ、日々打ちひしがれ、立ち上がる気力も残っていない。詳細は省くが、諦めそうになって、必死に現実から目をそらしている。 そん