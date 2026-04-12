人差し指の側面にぶつぶつができる原因は何？メディカルドック監修医が、手湿疹や汗疱、掌蹠膿疱症、霜焼けなど、指の皮膚に現れる異常のサインと原因疾患を詳しく解説します。 監修医師：甲斐沼 孟（上場企業産業医） 大阪市立大学（現・大阪公立大学）医学部医学科卒業。大阪急性期・総合医療センター外科後期臨床研修医、大阪労災病院心臓血管外科後期臨床研修医、国立病院機構大阪医療センター心臓血管外科医