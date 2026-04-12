元日本ハム投手の岩本勉が１２日放送のＨＢＣラジオ「ガンちゃんの『世界一面白いプロ野球の番組』」に出演。同日に出場選手登録を抹消されたソフトバンクの杉山一樹投手について語った。杉山は１１日の日本ハム戦で４点リードの九回に３番手で登板し１失点。自身の投球への不満から登板後にベンチを殴り、利き手と反対の左手を骨折した。小久保監督が「信頼が崩れるのは一瞬」などとして、一時の感情で自分を制御できなかった