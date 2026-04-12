女子プロレス「スターダム」のワールド王者・上谷沙弥（２９）が、「コズミック・エンジェルズ（ＣＡ）」の玖麗さやか（２５）とのＶ１０戦（２６日、横浜アリーナ）に向けて史上最大のバッドエンドを予告した。極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」の上谷は、ＣＡの解散をかけることを条件に、玖麗の挑戦を受諾。前哨戦が熱を帯びる中、２人は１２日に都内で行われた公開会見と調印式に臨んだ。先にマイクを握った玖麗は