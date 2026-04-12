マチ★アソビ vol.30の開催が2026年5月16日(土)〜17日(日)と、あと約1カ月に迫る中、「そういえば、マチ★アソビから南三陸町に贈られた移動図書館はどうしているのだろう？」とふと思い出し、機会を作って図書館を見に行ってきました。マチ★アソビ vol.30https://www.machiasobi.com/マチ★アソビ vol.30には『鬼滅の刃』や『魔法使いの夜』、『アズールレーン』、『運命の巻戻士』、『バンドリ！ ゆめ∞みた』、『ミクチャ』、