◇パ・リーグ西武2―1ロッテ（2026年4月12日ベルーナD）西武の新助っ人・林安可（リン・アンコー）が劇的な一発で勝利を呼んだ。1―1の延長10回。1死からロッテ・ロングの直球を捉え、右翼にサヨナラの1号ソロ。来日初アーチが値千金の一発となり、ヒーローインタビューでは「1本出てうれしいけど、チームが勝って凄くうれしい」と、本拠地を埋めたファンと喜びを分かち合った。台湾出身で代表では4番も務めた。開幕か