フリーアナウンサー古舘伊知郎（71）が12日、TBSラジオ「ONE−J」（日曜前8・00）にゲスト出演し、嫌いになるほど才能を感じる噺家（はなしか）について語った。パーソナリティーの女優・本仮屋ユイカからは、「しゃべり屋さんの中で、この人凄いなとか、こりゃ見ちゃうなって方はいらっしゃいますか？」と質問された。古舘は「このところ、執拗に何回か言ってるんですけど。いっぱいいるんですけど」と前置きしつつ、「1人