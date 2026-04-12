トヨタ自動車を破って初優勝を決め、笑顔で喜ぶデンソー・高田＝京王アリーナTOKYOバスケットボール女子Wリーグのデンソーが5度目のプレーオフ決勝で、とうとう悲願を成就させた。チーム一筋18年目の日本代表、高田を中心に、笑顔の花が咲く。36歳の功労者は「成功する人は、成功するまで続けた人。途中でやめたり、投げ出したくなったりする場面はたくさんあるけど、続けていくことで、いいことがあるんだなと感じた」。挑み続