◇オランダ1部フェイエノールト―NECナイメヘン（2026年4月12日オランダ・ナイメヘン）2位フェイエノールトのFW上田綺世が勝ち点1差をつける3位NECナイメヘンとの上位対決で先制点を決めた。敵地の大一番で前半18分、右CKに高い打点のヘディングを合わせ、首をねじってゴール左上に決めた。上田のゴールは3試合ぶりで今季リーグ戦23点目。公式戦全体では24得点とし、ベルギー1部セルクル・ブリュージュに在籍した2022〜2