『モーニング娘。’26 コンサートツアー春 - Rays Of Light -』が、11日からスタート。9日に公式サイトで卒業を発表したメンバーの牧野真莉愛さん（25）が、初日公演でファンに改めて卒業を報告しました。今回のツアーをもってモーニング娘。およびハロー！プロジェクトを卒業する牧野さん。2014年に12期メンバーとして加入し、2025年7月からサブリーダーとしてグループをけん引。その一方で、大の北海道日本ハムファイターズ好き