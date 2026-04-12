全日本プロレス春の祭典「チャンピオン・カーニバル２０２６（ＣＣ）」が１２日、後楽園ホールで開幕。Ｂブロック公式戦で綾部蓮（２９）が斉藤ジュン（３９）に勝利し、白星発進となった。タロースとのタッグ「タイタンズ・オブ・カラミティ（ＴｏＣ）」として世界タッグ王座を保持する綾部は、３月後楽園大会でジュンと斉藤レイのタッグ「斉藤ブラザーズ」を下しＶ３に成功。さらに同月八王子大会でもレイを一騎打ちで破るな