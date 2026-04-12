手持ち服は変わらなくても、差し色やさりげない柄使いでコーデの完成度はグンッと上がる。そこで今回は、FRUITS ZIPPER・櫻井優衣とともに、儚げな印象が叶う「プチ柄×パステルカラー」コーデをご紹介します。今年はあえてなじみやすいカラーをチョイスするのがベストなんです♡小物はあえてなじむものをチョイス派手めのバッグや靴でアクセントをつけるのもアリだけど、今年はあえてなじむパステルやプチ柄をチョイス。それ