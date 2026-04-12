◇パ・リーグ楽天4―0オリックス（2026年4月12日楽天モバイル最強パーク）楽天は先発・滝中瞭太が今季3度目の登板で初白星を手にした。6回1/3を2安打無失点と好投。7回1死二塁の場面で降板し、イニングを投げ切れなかった悔しさをのぞかせつつも「ホッとしている。試合をつくれたことは一つ自信にして次につなげたい」と振り返った。前回登板だった4日の西武戦も6回2安打無失点。その時と同じく捕手の伊藤光と息ぴっ