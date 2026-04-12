女子プロレスのスターダムは１２日、都内で、４・２６横浜アリーナ大会に向けた記者会見を開いた。昨年１２月２９日に再デビューしたフワちゃんは安納サオリ（３５）とシングルマッチで戦うが、相手からのハンデキャップマッチ提案を丁重に断った上で、“安納サオリ攻略法”を本人から聞き出すという異例の展開となった。格上の安納戦に向けて、本来のお調子者キャラが顔を出し始めていたフワちゃんはふざけた煽りや過剰な挑発