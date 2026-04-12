夫の女性の同期から、わが子へ頻繁に届くプレゼント。「子どもがいないから、うちの子たちが推しの子どもなんだ」という言葉は、一見微笑ましいものです。ところが受け取る側には言葉にできない重圧を与える場合もあるでしょう。『夫の同期（女性）から、うちの子たちへ頻繁にプレゼントをもらいます』今回の投稿者さんは、旦那さんの女性の同期から、わが子へ頻繁に届くプレゼントに困惑していると話してくれました。毎月お菓子や