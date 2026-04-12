俺はユウスケ。母さんと婚約者のキョウカを嘘で丸め込んで、完璧な同居計画を立てた。婚約者のキョウカには、「母が寂しさで情緒不安定だ」と言って罪悪感に訴え、母さんには「キョウカが極度のズボラで生活が破綻する」と泣きついて親心を刺激してやった。ふたりを直接会わせず、それぞれにお互いを厄介な相手だと思い込ませれば、俺の言葉ひとつでどうにでも動かせるはずだ。母さんを家政婦にし、キョウカには親孝行な夫と慕われ