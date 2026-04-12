福岡県警城南署は12日、福岡市城南区田島2丁目付近の道路上で11日午後11時ごろ、通行中の女性が見知らぬ男からつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は40から50代の中肉、黒色ウインドブレーカー様の服、黒色系ズボンを着用。