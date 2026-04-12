アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐり、アメリカの代表団全員が協議が行われたパキスタンのイスラマバードを離れたことが分かりました。アメリカ政府当局者は12日、ウィットコフ中東担当特使とトランプ大統領の娘婿のクシュナー氏を含む代表団全員が、イランとの協議が行われたパキスタンのイスラマバードをすでに離れたと明らかにしました。11日に始まったアメリカとイランの対面での協議は仲介国パキスタンを交えて12