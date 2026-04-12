俳優・モデルの杏さん（39）が12日、約9年ぶりとなるエッセーの刊行記念イベントに登場。日本とフランスの二拠点で生活を送る杏さんが、フランスでの日常を明かしました。今回、2冊のエッセーを同時に刊行した杏さん。『杏のとことこパリ子連れ旅』(ポプラ社)は、子連れ旅の楽しさと大変さをビビットに描いた作品で、『杏のパリ細うで繁盛記』(新潮社)は、フランスと日本の二拠点生活をつづった作品となっています。■フランスでの