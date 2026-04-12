5分で作れる！食卓が華やぐおしゃれレシピ 小腹がすいた、あと一品ほしいなどというときに便利な、「スナップえんどう」を使った副菜をご紹介。5分で作れるので、おつまみや軽食としても重宝しますよ。美しいグリーンが食卓をパッと明るくしてくれます。 カリカリベーコンがポイントスープにしてもおいしいピリ辛の明太子ソースであえてサッと炒めるだけで本格中華にデリ風のおしゃれなサラダ美しいグリーンを生かした見栄えのい