Ｊ１神戸は１２日、アジアチャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）の準々決勝以降が集中開催されるサウジアラビアのジッダへ向け、選手、スタッフ約６０人が、サポーター５０人に見送られながら、関西空港からチャーター機で出発した。西の首位を走る明治安田Ｊ１百年構想リーグの名古屋戦（１１日・ノエスタ）で、激しくぶつかり合って負傷したＧＫ前川黛也とＤＦマテウス・トゥーレルはこの日、ともに搭乗せず。クラブは