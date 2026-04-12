◆オランダリーグ▽第３０節ＮＥＣ―フェイエノールト（１２日）フェイエノールト所属の日本代表ＦＷ上田綺世はアウェーのＮＥＣ戦で先発出場し、前半１８分にＣＫを頭で合わせ先制点を挙げた。上田は３月１５日のエクセルシオール戦（２得点）以来、３試合ぶりの今季２３得点目でリーグの得点王争いでトップを独走している。フェイエノールトの同ＤＦ渡辺剛も先発出場。ＮＥＣは、同ＭＦ佐野航大が先発し、同ＦＷ小川航基は