昨年末でコールドスリープに入った「Perfume」のあ〜ちゃんこと西脇綾香（37）が12日、自身のインスタグラムを更新。元気にピラティスする姿を公開し、注目を集めている。ブラックのトップスにピンクのタイツを合わせたコーデで引き締まったボディを披露。「こんなのとかもしてるよ」と台の上でブリッジする姿を公開し、「髪どうなってる？w」と突っ込んだ。コメント欄で「なんかちょっとキモイ？」とも記し、ストーリーズで