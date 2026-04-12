◇パ・リーグロッテ1―2西武（2026年4月12日ベルーナD）ロッテは痛恨の9回サヨナラ負け。リーグ最速で10敗に到達してしまったが、そんな中で光ったのが先発・広池康志郎の好投だ。150キロ台の直球と100キロ台のカーブ。緩急を自在に操り、西武打線を7回まで1安打無失点に抑えて8三振を奪った。昨年6月以来、プロ2度目の先発マウンドで力投し「上出来過ぎる。余計なことは考えず、強気にどんどん投げ込んだ。自己採点は