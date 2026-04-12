ボートレース桐生の「開設70周年記念赤城雷神杯」が12日に開幕した。2日目12R「雷神ドリーム戦」で1号艇を担う予定だった桐生順平が公傷により途中帰郷したため、2号艇で登場予定だった池田浩二（48＝愛知）が繰り上がりとなり絶好枠が巡ってきた。ただ、初日は6、4着と大きな着を並べ、気配も劣勢だっただけに「よくない。蒲郡（SGクラシック）もよくはなかったけど、今回はそれ以上によくない。回転も上がってこないし、