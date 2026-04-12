赴任初日の自慢アピールは序章に過ぎなかったようです。初授業では、その自慢話が本格化し、とんでもないことになってしまい――!?生徒の時間を奪うほどの勢いで自分の話を続け…。「有意義な授業ができた」と思っているのでしょうが…。>>【まんが】私が一番(ウーマンエキサイト編集部)