フリーアナウンサーの岡副麻希（33）が12日、自身のインスタグラムを更新し、1歳11カ月の長女が入園式を迎えたことを報告した。「先日、娘の入園式でした」と書き出し、愛娘と笑顔のショットを投稿。「娘の喜ぶ顔見たさに入園準備、慣れないお裁縫、お友達と励まし合いながら頑張りました！笑」と奮闘を明かし、「おともだちや先生たちとめいいっぱい、たのしい時間を過ごせますように」と願いをつづった。「当の娘ですが入