こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した分子雲コア「CB 130-3」。へび座の方向、地球から約650光年先にあります。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡が観測した分子雲コア「CB 130-3」（Credit: ESA/Hubble, NASA & STScI, C. Britt, T. Huard, A. Pagan）】幻想的な星のゆりかご宇宙空間には、水素分子を主成分とする、ガスや塵（ダスト）が漂う「分子雲」と呼ばれる低温の雲が存在します。その中でも特に物質が濃く集まってい