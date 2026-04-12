セリエA 25/26の第32節 ジェノアとサッスオーロの試合が、4月12日19:30にスタディオ・ルイジ・フェッラーリスにて行われた。 ジェノアはロレンツォ・コロンボ（FW）、ビトール・カルバーリョ（FW）、トマッソ・バルダンツィ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサッスオーロはアルマン・ロリエンテ（FW）、アンドレア・ピナモンティ（FW）、ドメニコ・ベラル