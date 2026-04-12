エールディヴィジ 25/26の第30節 フォルトゥナ・シッタルトとNACブレダの試合が、4月12日19:15にフォルトゥナ・シッタート・スタディオンにて行われた。 フォルトゥナ・シッタルトはカイ・シールハイス（FW）、クリストファー・ペテルソン（FW）、ランス・デュイベスティン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するNACブレダはアンドレ・アユー（MF）、ラウル・パ