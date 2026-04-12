リヴァプールに所属するスコットランド代表DFアンドリュー・ロバートソンが、クラブを去る理由を明かした。12日、地元メディア『リヴァプール・エコー』が同指揮官のコメントを伝えている。現在32歳のロバートソンは、2017年夏にハル・シティからリヴァプールへ完全移籍で加入した。持ち前のスタミナと左足から放たれる高精度のクロスを武器に左サイドバックとして躍動。イングランド代表DFトレント・アレクサンダー・アーノル