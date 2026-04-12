菅野大志氏任期満了に伴う山形県西川町長選は12日投開票され、現職菅野大志氏（47）が、元東北労働金庫県本部長の新人大泉敏男氏（71）を破って再選を果たした。いずれも無所属。菅野氏は2月以降、町議会調査特別委員会（百条委）と第三者委から職員への複数のパワハラを認定され、町長選は菅野氏の信任が焦点だった。得票は菅野氏が2147票、大泉氏が1052票だった。投票率は83.72％。菅野氏は結果判明後、報道陣の取材に「町民