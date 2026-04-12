櫻坂46が12日、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で5周年ライブ「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」の2日目公演を開催し、前日11日の初日公演とあわせて2日間で14万人を動員。グループ初の同所公演で、サプライズ発表を連発した。まず、15枚目シングル「Lonesome rabbit／What’s“KAZOKU”？」を6月10日にリリースすると発表。坂道グループ史上初の両A面シングル。「What’s“KAZOKU”？」は4月12日から放送のテレビアニメ「夜桜