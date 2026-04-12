巨人・戸郷翔征投手（２６）が１２日のファーム・リーグ戦のＤｅＮＡ戦（平塚）に先発し、７回４安打１失点と好投。最速は１４９キロだった。戸郷は初回に先頭・成瀬に左中間二塁打を浴びたものの、後続を断ち切り無失点。１点の援護をもらって迎えた２回には三塁・荒巻の失策で走者を許したが、後続を封じてスコアボードに「０」を刻んだ。４回まで無失点の右腕だったが、３点リードの５回に先頭・高見沢と加藤に連打、一死