Mリーグ機構は、リーチ麻雀世界選手権(英語名：World Riichi Championship、WRC)および全米プロ麻雀連盟(英語名：United States Professional Mahjong League、USPML)とコラボレーションし、アメリカ・ラスベガスとニューヨークを巡る「USツアー」を開催する。本ツアーでは、Mリーガーや初代世界チャンピオンの山井弘プロ、日本プロ麻雀連盟会長の森山茂和プロなど11名のトッププロが参加し、麻雀大会や交流会、エキシビションマッ