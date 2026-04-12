【サーティワンアイスクリーム】にて、大人気ゲームの世界観を表現した愛らしい商品が、期間限定で登場しています。お好みのフレーバーを複数選べる特別なカップや、華やかに飾り付けられたサンデーなど、見ているだけで気分が高まりそうな、魅力的なラインナップです。今回は、可愛らしいおまけまで付いてくる、サーティワン注目の新作をご紹介します。 ダブルカップで限定デザインを