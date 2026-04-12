◇パ・リーグソフトバンク11―7日本ハム（2026年4月12日エスコンF）ソフトバンクは3番手で登板した上茶谷大河が3回を無安打無失点の快投。DeNA時代の24年以来、2年ぶりの白星を手にした。3―5の4回に3番手でマウンドへ。3イニングを2四球のみの無安打無失点に封じ、味方の逆転劇を呼び込んだ。移籍初白星に「今日みたいな役割ができたら一番いい」と手応えを口にした。DeNAから加入2年目の今季は先発枠入りを目指した